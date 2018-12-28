الأمير سعود بن نايف: القرارات الملكية تأكيد للعمل الدؤوب لقيادتنا الرشيدة

الدمام - المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن الأوامر الملكية الكريمة ستحدث – بمشيئة الله – نقلة كبيرة في شتى المجالات وتضيف صفحة مجيدة من صفحات الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية عبر فصول برامج التنمية منذ وحدتها على يدي جلالة الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومن بعده أبنائه الملوك البررة ووصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله‪.‬

وأشار سموه إلى أن القرارات الملكية ومنها إنشاء الهيئة السعودية للفضاء والتي تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي لتسهم في تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء، يأتي هذا القرار والقرارات الملكية الحكيمة تأكيداً للعمل الدؤوب للقيادة الرشيدة، في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لتعزز من النماء والرخاء في كافة مناحي الحياة.

وأضاف سموه بأن الخطى الثابتة التي تسير عليها المملكة ترسم مستقبلاً ريادياً ونموذجاً يحتذى به في كافة المجالات.

وسأل سموه الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ الشعب العظيم، ويديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.