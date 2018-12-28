المدرسة الأميرية تعيد تاريخ التعليم النظامي للذاكرة في بيت الخير

الدمام - منال الدوسري

في موقع مميز استقطبت المدرسة الاميرية في بيت الخير عدد من الزوار الذين اطلعوا على محتويات المدرسة وطرازها المعماري الفريد.

ونفذت المدرسة من قبل امانة الاحساء والتي تجسد الانطلاقة الحقيقية للتعليم النظامي في محافظة الاحساء.

و تشمل عدد من الفصول الدراسية والادارية والبهوو تتكون من دورين ، كما يقع مبنى المدرسة الأميرية بوسط مدينة الهفوف, وقد بنيت في تاريخ 1360، ويحدد المدخل الرئيسي في وسط الضلع الشرقي للمبنى ويتميز ببوابته ذات الدورين حيث تعلوها شرفة, ويقود المدخل إلى جناحين بغرف كبيرة نسبيا عن باقي الغرف، وهذا المدخل يقود إلى الفناء ذا الشكل الخلاب.

وتبلغ مساحتها 1200متر مربع ويشار إلى أن مجموعة من الطلبة ـ آنذاك ـ تلقوا تعليمهم في أروقة مدرسة الهفوف الأولى، وأشهرهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.