الجهات الحكومية تشارك وتقدم خدماتها لزوار مهرجان “سفاري بقيق”

بقيق ـ فهد المريخي

يشهد مهرجان “سفاري بقيق” بنسخته الثالثة، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وجهات خيرية، للتعريف بخدماتها والتوعية بحقوق المستفيدين والاستشارات وتقديم بعض الخدمات المتاحة في موقع المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة ليستمر مدة 10 أيام، على طريق بقيق ـ صلاصل بجوار كوبري صلاصل.

وتبرز شركة أرامكو السعودية بمشاركتها المتميزة في مهرجان “سفاري بقيق” هذا العام بعد النجاح الذي حققته الشركة في النسختين السابقتين من المهرجان العام الماضي، لتقديم معلومات قيمة حول تاريخ استكشاف واستخراج النفط في المنطقة بما يتماشى مع عنوان المهرجان لهذا العام “تراث الصحراء”، كما تقدم العديد من المعلومات والرسائل التوعوية بالسلامة.

كما يقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية خلال مشاركتها في المهرجان عدد من الخدمات بالإضافة إلى التوعية لعموم الزوار والمزارعين بشكل خاص.

وتشارك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في فعاليات مهرجان سفاري بقيق بمجسمات وصور ومقتنيات أثرية يعرّف بها فريق من المؤسسة، ووفقا لمدير محطة الخطوط الحديدية في بقيق، نايف الشمري، فإن الجناح تم دعمه بعدد من الصور التي توثق مسيرة السكك الحديدية في المملكة منذ بدايتها قبل 67 عاما وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حيث يمكن لزوار المعرض قراءة تاريخ صناعة النقل بالسكك الحديدية في المملكة إضافة إلى بعض المقتنيات الأثرية.

ويقوم فريق المؤسسة في مهرجان “سفاري بقيق” باستقبال الزوار وتوزيع هدايا تذكارية وكتيبات تعرف بالمؤسسة والمشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي تحكي بدايات انشاء السكك الحديدية في المملكة.

فيما تشارك الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بدعم مهرجان سفاري بقيق بفرق إسعافية للحالات الطارئة والنقل إلى المستشفى وجاهزية مركزين صحيين وهما مركز صحي صلاصل والفردانية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة من مستشفى بقيق العام بتقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان من خلال عدة أركان من بينها الأمراض المزمنة، وقياس السكري والضغط وتقديم النصائح الغذائية والاستشارات الطبية لرواد المهرجان.

ويقف عدد من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في بقيق خلال مشاركتهم في مهرجان “سفاري بقيق” للتعريف بما تقدمه الإدارة من جهود في إدارة المساجد وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية على الزوار.

وأوضح مدير إدارة المساجد في بقيق، عادل المهبط بأن هذه المشاركة هي الثانية حيث شاركت الإدارة في النسخة السابقة من مهرجان سفاري بقيق وتم من خلالها توزيع أكثر من 60 ألف كتاب ديني وأكثر من 35 ألف مصحف بجميع اللغات، مشيراً إلى أن إدارته تستهدف عدد أكبر لتوزيع الكتب الدينية والمصاحف، واستقبال الأطفال في الركن المخصص لهم والذي يحتوي على مسابقة أجمل رسمة للمساجد، كما يشارك عدد كبير من الزوار في المسابقة الثقافية اليومية، بالإضافة إلى العرض المرئي لجهود وحدة الصيانة الذاتية و فريق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها من خلال خدمة ١٢٠ جامع ومسجد في محافظة بقيق والهجر التابعة.

إلى ذلك يعرض فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال مشاركاتها منصة تسويق منتجات الأسر المنتجة والتي تتيحها الوزارة لمساعدة الأسر في تنمية منتجاتهم وتمكينهم من النهوض بمشاريعهم، كما يشارك عدد من المتطوعين في الفرق التطوعية التي تعمل تحت مظلة جهات تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

في المقابل تشارك فرقتين تطوعية متخصصة في التوعية والبحث والإنقاذ وهي فريق “غوث” للتوعية والانقاذ وفريق “محترفون” في مجال البحث والإنقاذ والمساعدة.←