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الخطوط الإيطالية تقرر وقف رحلاتها المباشرة إلى إيران مطلع 2019

الخطوط الإيطالية تقرر وقف رحلاتها المباشرة إلى إيران مطلع 2019
http://almnatiq.net/?p=673805
المناطق - وكالات

قررت الخطوط الجوية الإيطالية “أليطاليا” وقف كافة رحلاتها المباشرة إلى إيران بداية من مطلع 2019، لانعدام الجدوى الاقتصادية، في الوقت الذي يواجه قطاع الطيران المدني لطهران أزمات متفاقمة مؤخرا.

وذكرت الناقلة الجوية الإيطالية -حكومية- عبر موقعها الرسمي إنها لا تزال تسير حاليا نحو 5 رحلات ذهابا وإيابا بشكل أسبوعي بين روما وطهران، غير أن هذه الرحلات ستتوقف تماما بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019، امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي دخلت ثاني حزمها حيز التنفيذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكر فابيو لازاراني، أحد مديري الناقلة الإيطالية، أن آخر بطاقة سفر إلى طهران ستكون في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن ثم ستتوقف الرحلات المباشرة بالكامل، وستعاد أثمان الحجوزات المتبقية بعد هذه المدة إلى المسافرين مرة أخرى.

وأعلنت العديد من الخطوط الجوية الأوروبية إيقاف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطارات إيران فضلاً عن رفض شركات طيران تقديم خدمات الوقود والدعم الفني لطائرات طهران، أبرزها (إير فرانس، وبريتش إيروايز، والملكية الهولندية)

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