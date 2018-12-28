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” آل شافي” يرفع التهاني للأمير عبدالله بن بندر لتعيينه وزيراً للحرس الوطني

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أدبي جدة يُشارك في معرض جدة الرابع للكتاب بإصدارته الجديدة

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أدبي جدة يُشارك في معرض جدة الرابع للكتاب بإصدارته الجديدة

أدبي جدة يُشارك في معرض جدة الرابع للكتاب بإصدارته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=673810
عادل الزهراني - جدة

يُشارك النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة, بأكثر من 300 إصدار منوع في معرض جدة الدولي للكتاب وتمثل الإصدارات التي تضم دواوين شعر, وقصصاً , وروايات , ودراسات أدبية, وكتباً نقدية, وفكرية, ودوريات النادي من عبقر, وجذور, والراوي, واكثر من 25 إصداراً جديداً , بالإضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.
وأكد رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي, حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي, وفي الإبداع شعراً, ونثراً وكتب أخرى متخصصة في النقد, إلى جانب إشراك المبادرات النوعية في دعم الكتاب.

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