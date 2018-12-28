إصابة عشرة مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي الإنقلابية لساحة عامة بتعز أثناء صلاة الجمعة

المناطق - واس

سقط عدد من الجرحى المدنيين في ساحة عامة وسط مدينة تعز في قصف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران .

وقالت مصادر محلية يمنية : إن المليشيا قصفت ما يعرف بساحة الحرية أثناء استعدادهم حشود من المصلين لأداء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أطفال .

وجاء القصف تزامنا مع حشود وتعزيزات تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لشن هجمات على مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في تعز .