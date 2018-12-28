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إصابة عشرة مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي الإنقلابية لساحة عامة بتعز أثناء صلاة الجمعة

إصابة عشرة مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي الإنقلابية لساحة عامة بتعز أثناء صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=673824
المناطق - واس

سقط عدد من الجرحى المدنيين في ساحة عامة وسط مدينة تعز في قصف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران .
وقالت مصادر محلية يمنية : إن المليشيا قصفت ما يعرف بساحة الحرية أثناء استعدادهم حشود من المصلين لأداء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أطفال .
وجاء القصف تزامنا مع حشود وتعزيزات تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لشن هجمات على مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في تعز .

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