مدير مكافحة المخدرات بتبوك يطلع على آلية علاج وتأهيل نزلاء مجمع الأمل

المناطق- تبوك

استقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد حمد بن محمد العماري بمكتبه مدير مجمع الأمل بتبوك عبدالخالق الوكيل والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآلية علاج وتأهيل نزلاء المخدرات تزامنًا مع تدشين قسم علاج الإدمان في مجمع الأمل بتبوك، بما يتواءم مع سبل العلاج المعمول بها حديثًا.

وثمن مدير مكافحة المخدرات هذه الزيارة والجهود المبذولة من مجمع الأمل في مساعدة نزلاء المجمع من طالبي العلاج والعمل على إعادتهم للاندماج مع المجتمع كأفراد صالحين.