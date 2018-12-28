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الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع مبادرة ما بين ” نرعاك ” وصحة منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع مبادرة ما بين ” نرعاك ” وصحة منطقة مكة المكرمة

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الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع مبادرة ما بين ” نرعاك ” وصحة منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع مبادرة ما بين ” نرعاك ” وصحة منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=673830
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا، مراسم توقيع مبادرة بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك”، وصحة المنطقة، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات الرعاية الصحية المنزلية والطبية والتطويرية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، بالإضافة إلى دعم مبادرات المجتمع المدني وتخصيص يوم سعودي للرعاية الصحية المنزلية يوافق الثامن من ديسمبر من كل عام ميلادي، تمهيدًا لاعتماده كيوم عالمي يسجل في روزنامة منظمة الصحة العالمية.
وتتضمن الاتفاقية, استمرار دعم مبادرات المؤسسة كمؤسسة مجتمع مدني، وتقديم الدعم المادي لمراكز الرعاية الصحية المنزلية التابعة لوزارة الصحة، واعتماد الشعار الخاص لليوم السعودي للرعاية المنزلية.

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