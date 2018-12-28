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انستغرام يثير موجة غضب بسبب تحديث في عرض محتوى التطبيق

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انستغرام يثير موجة غضب بسبب تحديث في عرض محتوى التطبيق

انستغرام يثير موجة غضب بسبب تحديث في عرض محتوى التطبيق
http://almnatiq.net/?p=673834
المناطق - الرياض

أبلغ عدد من مستخدمي إنستغرام من جميع أنحاء العالم عن تغيير في طريقة عرض محتوى التطبيق، وأعربوا عن استيائهم من هذا التغيير.

وأدى تحديث إنستغرام المفاجئ إلى عرض المحتوى بشكل أفقي، تماما مثل عرض القصص، عوضا عن الطريقة المعتادة للسحب من أعلى إلى الأسفل.

وقوبلت هذه الخطوة برد فعل فوري عبر الشبكات الاجتماعية، حيث أعرب المستخدمون عن انزعاجهم من التحديث الذي يدمر برأيهم تجربة التطبيق، ويمكن أن يعمل ضد الفنانين والمبدعين الذين قد تضيع مشاركاتهم بواسطة هذا التغيير.

وقالت شركة إنستغرام إن التحديث كان غير مقصود، ويمكن العودة إلى الشكل التقليدي للتطبيق من خلال إعادة التشغيل.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه تم إصلاح المشكلة بسرعة، مقدما اعتذارا للمستخدمين عن الارتباك الذي سببه التغيير المفاجئ للتطبيق.

وجاء هذا بعد تغريدة لرئيس إنستغرام، آدم موسري، عبر حسابه على تويتر، أكد من خلالها للمستخدمين أن التغيير كان حادثا.

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