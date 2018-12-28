مدير الإدارة العامة للنشاط بالوزارة يزور جناح نشاط الطالبات بالجنادرية٣٣

المناطق- تبوك - منى الريس

زار مدير الإدارة العامة للنشاط بالوزارة د. عبد الحميد المسعود والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير جناح نشاط الطالبات المشارك في جناح وزارة التعليم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة جنادرية٣٣ واستعرضا الأركان والمعروضات .

وأفادت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح أن المشاركة تمثلت في ركن النشاط المهني والفني ويتضمن مشاريع يوم المهنة العالمي، مستقبلي لوطني ، تجربتي في مهنتي ،الخرائط المهنية، ركن ” النشاط العلمي” ويشمل برمجتي تحميني ،هاكثون البرمجة ، شرائح الميكروبيت ، وركن النشاط الثقافي واحتوى العرض المسرحي ، أوبريت وطن المجد ، فلكلورات شعبية ، مسابقات شعبية ، محاورات شعرية .

يذكر أن مشاركة إدارة نشاط الطالبات تستمر على مدى ثلاثة أسابيع و بدأت بركن النشاط المهني، بينما يشهد الأسبوع المقبل مشاركة قسم النشاط العلمي على مدى أسبوعين في حين تستكمل المشاركة بقسم النشاط الثقافي في الأسبوع الثالث.