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أمير جازان : الأوامر الملكية تؤسس لمرحلة قادمة من التطور لتحقيق رؤية المملكة

أمير جازان : الأوامر الملكية تؤسس لمرحلة قادمة من التطور لتحقيق رؤية المملكة

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أمير جازان : الأوامر الملكية تؤسس لمرحلة قادمة من التطور لتحقيق رؤية المملكة

أمير جازان : الأوامر الملكية تؤسس لمرحلة قادمة من التطور لتحقيق رؤية المملكة
http://almnatiq.net/?p=673845
المناطق - فضه عطيف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس, وما حملته من مضامين تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني ، عبر تحقيق التنمية الشاملة والجودة في مختلف المجالات , وذلك بالتطوير المتواصل للوزارات والجهات الخدمية والاستفادة من الكفاءات التي يتميز بها أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف التي تصب في ازدهار البلاد ورفاهية الشعب.

وأكد سموه ، أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، يؤسس لمرحلة قادمة من العمل الطموح للسير بالوطن إلى القمة بدعم مستمر لأجهزة الدولة كافة، التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون التنموية والاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد, ضمن الرؤية التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل في المجالات كافة.

وبيّن أن إنشاء هيئة عامة للفضاء, وأخرى للمعارض والمؤتمرات دليل على ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال علوم الفضاء وتنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية ، كما تُعد من القرارات المحفزة للتنمية الهادفة لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات هذا الوطن الغالي، منوهًا بقرار إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, ومشاركة المرأة في مراكز ومواقع قيادية في مختلف الوزارات يُعد دليلًا على دورها للإسهام في تنمية الوطن.

وأوضح سمو أمير جازان, أن القرارات الملكية جاءت لتواكب التقدم والتسارع في مختلف الاتجاهات وعلى الأصعدة نحو تحقيق الرفعة والازدهار, وتحسين جودة الحيادة لوطننا الغالي وأبنائه، مؤكدًا أن المملكة تسعى دائما بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى جعل الوطن والمواطن أولى اهتماماتهما وحرصهما على توفير سبل الرخاء والراحة للجميع، سائلًا الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والآمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

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