المهندس الفالح يزور الجناح الطبي لوزارة الداخلية في الجنادرية 33

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زار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أمس, مقر جناح الإدارة العامة للخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33.

واطلع معاليه على ما يعرضه الجناح من معلومات وعروض توضيحية عن الخدمات الطبية التي توفرها وزارة الداخلية لمنسوبيها وأسرهم ، مستمعًا لشرح مفصل عن المدن الطبية والمستشفيات الجاري إنشاءها بالرياض وجدة ، والدمام, مطلعًا على مجسم للعيادات الشاملة التي سيتم إنشاؤها, ضمن المرحلة الثالثة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وفي نهاية الجولة, تمنى معاليه للقائمين على إنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية, التوفيق في تقديم أرقى الخدمات الطبية للرجال الذين لا يدخرون جهدًا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والاستقرار.

