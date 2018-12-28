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أمير تبوك : الأوامر الملكية تأكيد على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030

أمير تبوك : الأوامر الملكية تأكيد على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=673861
المناطق - تبوك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أن الأوامر الملكية التي صدرت تأتي تأكيداً على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030,واصفاً سموه القرارات بالمتناغمة مع حاجة المواطن في هذه المرحلة المهمة وستسرع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وبرامح التحول الوطني
وقال سموه: “إن الأوامر الملكية الكريمة تاتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله على العمل المستمر والتطوير للوزارات والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء وتعزز مظاهر التنمية والاستقرار التي تنعم بها بلادنا منذ تأسيسها مشيراً سموه الى القرارات التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد تاتي ضمن المنظومة التطويرية الهادفة للارتقاء بالعمل في المجالات كافة
‎ وقال سموه ان إنشاء هيئة عامة للفضاء, وأخرى للمعارض والمؤتمرات سوف تسهم في تنمية المقدرات الوطنية لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات هذا الوطن الغالي وتوفير العيش الكريم لهم ، منوهًا سموه بقرار إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, .

وهنأ الأمير فهد بن سلطان أصحاب السمو الأمراء والمعالي الذين نالوا الثقة الملكية الغالية, سائلاً المولى عزوجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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