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محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أبو راية

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أبو راية
http://almnatiq.net/?p=673864
المناطق - فضة عطيف

أدّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية جخيرة ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف ابراهيم بن حسن أبو راية أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
 ونقل محافظ صبيا ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد. كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وقد أدى الصلاة مع محافظ صبيا عدد من ضباط القوات المسلحة ومدراء الدوائر الحكومية والأمنية والمشائخ وجموعا من أهالي المحافظة .

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