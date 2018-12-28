رئيس غرفة أبها: القرارات تمثل توجه القيادة الرشيدة نحو بناء المستقبل المشرق للمملكة

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رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي نيابة أعضاء مجلس الإدارة و الامانه العامة للغرفة و قطاع الأعمال بمنطقة عسير شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة والحكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله وسدد خطاهما –والتي تمثلت في صدور الأوامر الملكية الكريمة لتجديد الدماء في المناصب المختلفة بالمملكة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء الموقر ،والتي اشتملت على عدة قرارات وطنية هامة ، مشيرا إلى أن هذه التوجهات الحكيمة والرشيدة التي أسسها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم في ضخ الدماء الجديدة بأجهزة ومفاصل المملكة لتقدم الجهود والأعمال الجديدة والمتطورة والمفيدة للوطن، لافتا إلى أن هذا الاختيارات سيكون لها الأكبر الأثر بإذن الله على كافة قطاعات الدولة ، وهذا مما يؤكد على توجه المملكة نحو المستقبل المشرق بإذن الله وفق رؤية 2030 م .

لافتا أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أراد مع التغيير والتطوير بناء الثقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية المملكة 2030 والتي رسمها سمو الأمير محمد بن سلمان مهندس الرؤية وصاحب التوجهات العظيمة في بناءها ،مما يساند ويدعم توجهات الدولة نحو الشفافية والتنمية الشاملة، ومنها بطبيعة الحال القرارات الخاصة بإنشاء الهيئات الجديدة لتطوير العمل لمواجهة تحديات المستقبل ،ومنها الهيئة السعودية للفضاء التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرتبة وزير، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المكلف برئاسة مجلس إدارتها معالي الدكتور ماجد القصبي – وزير التجارة والاستثمار ـ ، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها معالي الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – مؤكداً على أن هذا التوجه الذي يواكبه اختيار كفاءات وطنية مؤهلة يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف من خلال العمل بعقلية علمية تطويرية مستنيرة لتحقيق الربحية أو على أقل تقدير التمويل الذاتي، والتحول من مركز تكلفة إلى مركز ربحية ، وكذلك تسهيل عمل القطاعات الحكومية والخاصة في كافة المشروعات الوطنية الطموحة.

مبينا أن القرارات الملكية تدعم مبدأ الوطن الطموح الذي ننشده وهو لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك، في الوطن الذي ننشده، يجب أن نعمل جميعا باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا،ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال ، موضحا أن القرارات تعكس تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق الرخاء والتقدم والتطوير لوطننا العزيز، بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية المستهدفة التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضروالمستقبل بإذن الله .

في ختام تصريحه قدم الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها والأمانة العامة ورجال الأعمال والاقتصاد بعسير أسمى واصدق وأرق التهاني والتبريكات والأمنيات الغالية لصاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود –أمير منطقة عسير- بمناسبة صدور القرار الملكي الكريم بتعيين سموه أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح لسموه في رسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية لمنطقة عسير الهادفة إلى تطوير العمل في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والتنموية والاجتماعية.