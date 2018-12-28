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مصابو الحد الجنوبي في زيارة جناح ” بر أبها ” بالجنادرية 33

مصابو الحد الجنوبي في زيارة جناح ” بر أبها ” بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=673873
المناطق - عسير

قامت جمعية الإعاقة الحركية بالرياض مع عدد من الأبطال من مصابي الحد الجنوبي مساء هذا اليوم الخميس 20 ربيع الآخر 1440هـ بزيارة لجناح جمعية البر بأبها في قرية عسير بالجنادرية 33 ، وكان في استقبالهم الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام الجمعية ، حيث أطلعهم على الخدمات الاجتماعية والدعم الذي تقدمه ” بر أبها ” لذوي الإعاقة .
وخلال الزيارة قام الوفد يتقدمهم مدير عام جمعية “حركية” الأستاذ محمد الحمالي بجولة على معرض الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة الذي تشرف عليه الجمعية واطلعوا على ما احتواه من منتجات محلية وصناعات يدوية تتمتع بها منطقة عسير حيث لاقى إعجاب الضيوف واستحسانهم .
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد هدية تذكارية ” لإبن فحاس ” معبرين بها عن شكرهم وتقديرهم لفضيلته لمؤازرته العمل الاجتماعي والإنساني لذوي الإعاقة .

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