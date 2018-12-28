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الشباب يكتسح الحزم بثلاثية

الشباب يكتسح الحزم بثلاثية
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المناطق - الرياض

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم، صحوته، بعد انتصاره اليوم الجمعة، على مضيفه الحزم 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من دري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
النتيجة رفعت رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الحزم على نقاطه الـ14 نقطة، في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المنافسة.
ولم يحتج الشباب وقتاً طويلاً للتقدم بالهدف الأول، حيث سجل البرازيلي أرثر كايكي هدف الفريق العاصمي الأول عند الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الروماني فاليريا جامان الهدف الثاني عند الدقيقة 21، فيما قلص النتيجة لصالح الحزم لاعبه فاليريا جامان عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي صوماليا الهدف الثالث للفريق العاصمي في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز الشباب 3-1، ليواصل سلسلة انتصاراته للجولة الرابعة على التوالي.
ويحل الحزم في الجولة المقبلة ضيفاً على التعاون، فيما يستضيف الشباب نظيره الفيحاء.

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