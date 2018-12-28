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الفتح يعرقل النصر و يهدي الهلال لقب “بطل الشتاء”

الفتح يعرقل النصر و يهدي الهلال لقب “بطل الشتاء”
http://almnatiq.net/?p=673884
المناطق - الرياض

أهدى فريق الفتح ، نظيره الهلال بلقب «بطل الشتاء»، وذلك بعد أن عرقل ضيفه النصر صاحب المركزالثاني، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة في مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وضمن الهلال صدارة فرق الدوري مع نهاية مواجهات الدور الأول، بعد أن ساهم تعثر النصر في ضمانه الصدارة، حيث وتنتظره مواجهة حاسمة أمام التعاون يوم الأحد المقبل.
ويتربع الهلال على صدارة فرق الدوري وفي رصيده 35 نقطة، ولديه مباراة أمام التعاون، في ختام مباريات الدور الأول.
وينافس فريق الهلال على بطولة الدوري، نادي النصر الذي يملك في رصيده النقطي 33 نقطة، من 15 مباراة متأخراً بنقطتين عن الهلال الذي خاض 14 مباراة.

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