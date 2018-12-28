جناح الخرج في مهرجان الجنادرية ينقل الماضي بصورة الحاضر

المناطق -أشرف العصيمي

شهد جناح محافظة الخرج المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” مع انطلاقة يومه السابع ، تدفق الزوار والوفود من جنسيات متعددة، وسط إقبال كبير من العائلات للاستمتاع بما يقدمه الجناح من صورة للماضي ووصول للحاضر .

وعكس جناح الخرج بشكله الفريد ماتملكه المحافظة من تاريخ عريق وموروث من العادات والتقاليد مقدماً التراث الحي في مجمل الأشكال التعبيرية التي احتواها الجناح .

وزار جناح الخرج معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد العزيز الحامد والمهندس عبد العزيز الحسن المدير عام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ومحافظ محافظة الرين الأستاذ سند بن حفيظ و الاستاذ / عبدالاله الشريف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس ادارة مشروع ( نبراس ) سابقاً

وكان لركن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية مشاركة جاذبة للزوار مقدماً نصائح تثقيفية وتوعوية صحية عن الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحيه كفحص العلامات الحيويه وفحص السكري مقدماً الهدايا للزوار .

