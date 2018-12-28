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تراثية تبوك تفوح بشذى الورود في الجنادرية

تراثية تبوك تفوح بشذى الورود في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=673908
المناطق - تبوك

صافحت قرية تبوك التراثية زوارها على أرض الجنادرية بباقات الورود المتنوعة المقطوفة من مزارع المنطقة الشهيرة.
وينثر المنظمون أكثر من 3 آلاف وردة في اليوم الواحد على زوار القرية تتسابقها عبارات الترحيب الشمالية في مراسم استقبال حافل بالزوار.
ويتعرّف زوار القرية على ما تنتجه المنطقة من انواع الورود الطبيعية التي تنافس فيها الأسواق المحلية والعالمية ويأتي ذلك لما أولته القيادة الرشيدة لمنطقة تبوك من اهتمام ودعم كبيرين في مجالها الزراعي.
يذكر أن منطقة تبوك تعّد من أهم المنتجين للورود والأزهار بأنواعها وتمتلك مساحة مزروعة تزيد على أكثر من 260 ألف متر مربع وهي مناطق مغطاة بدأت بإنتاج الزهور منذ عام 1980م وكان يقتصر على نوعين فقط فيما أصبحت في وقتنا الحاضر تنتج أكثر من 30 مليون وردة وزهرة بأنواعها المتعددة على مدار العام.

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