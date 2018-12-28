وزير التجارة والاستثمار يشكر القيادة على إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

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رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ودعا معاليه في تصريح له الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يُديم على المملكة وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وقال معاليه: إن الأمر الملكي بإنشاء العامة للمعارض والمؤتمرات جاء في توقيت مهم في ظل التطوير الشامل لجميع الفرص وتهيئة كافة الظروف لتعزيز قدرات المملكة وإمكانياتها.



وأضاف معاليه أن الهيئة تستهدف استقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية النوعية، وتسويق الإمكانيات الكبرى للمملكة وما تمنع به من مزايا نوعية.

وبيّن أن الهيئة ستعمل على تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات بما يسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين ، وسلسلة إمدادات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن الهيئة ستواكب التطورات العالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات لإبراز مكانة المملكة على المستوى الدولي، والتأكيد على دورها القيادي على خارطة المعارض والمؤتمرات.