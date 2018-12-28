مقتل سائحَيْن وجرح 10 في هجوم استهدف حافلة في مصر

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استهدف انفجار حافلة سياحية، اليوم الجمعة، في منطقة الهرم السياحية بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل سائحَيْن اثنين وجرح 10 آخرين.

ووفقا لـ “العربية” إن الانفجار وقع في شارع المريوطية باستخدام قنبلة بدائية الصنع، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للبيان الرسمي الصادر من وزارة الداخلية.