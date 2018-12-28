مقتل سائحَيْن وجرح 10 في هجوم استهدف حافلة في مصر

استهدف انفجار حافلة سياحية، اليوم الجمعة، في منطقة الهرم السياحية بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل سائحَيْن اثنين وجرح 10 آخرين.
ووفقا لـ “العربية” إن الانفجار وقع في شارع المريوطية باستخدام قنبلة بدائية الصنع، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للبيان الرسمي الصادر من وزارة الداخلية.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ونقل الضحايا للمستشفيات ومتابعة الموقف. وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة وقامت قوات المفرقعات بتمشيطها للبحث عن عبوات أخرى.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه فى حوالى الساعة السادسة مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 من السائحين الفيتناميين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة وهما من المصريين، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين
وأفادت الوزارة أن السائحين كانوا في طريقهم لمنطقة الأهرامات لحضور حفل الصوت والضوء، مضيفة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكبار معاونيه يتابعون الموقف لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
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