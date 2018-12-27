تمور السكري والخلاص الأكثر طلباً في مهرجان القصيم بالكويت

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في الوقت الذي أكد فيه المتخصص وأحد كبار المزارعين بالتمور عبدالعزيز بن عبدالله التويجري ، بأن دولة الكويت أكثر الدول الخليجية استهلاكاً لتمور القصيم الذي يصل إلى ٥٠ ألف طن سنوياً ، فيما كشفت الإحصاءات اليومية لمهرجان تمور القصيم بدولة الكويت ، الذي تنظمه جمعية منتجي التمور بالقصيم ، أن تمور السكري والخلاص ، كانت الأكثر طلباً ورغبة في الشراء من بين اصناف التمور الأخرى المتوفرة بالمهرجان والمقام بجمعية الزهراء التعاونية .

وبحسب المدير التنفيذي للمهرجان صالح التويجري ، فقد بين أن الأرقام أظهرت أن هناك طلبا عالياً على تمور السكري والخلاص ، مقارنة بالتمور الأخرى التي حرص المهرجان على توفيرها ، مشيراً إلى أن اختيار اصناف التمور تم وقفاً لمعايير عملت عليها الجمعية لضمان وصولها للمستهلك في دولة الكويت بجودتها العالية ، ولفت التويجري أن النسخة الثالثة لمهرجان تمور القصيم تم توفير اصناف من التمور لأول مرة كالمجدول و دقلة نور ، وبعض الاصناف الأخرى ، بأسعار وصفها زوار المهرجان بأنها مقبولة وفي متناول الجميع .

من جهته، قال رئيس مجموعة «هضيم للتمور» عبدالعزيز عبدالله التويجري أن التمور السعودية تحظى بسمعة كبيرة في جميع دول العالم ، وبشكل خاص في دول الخليج ، مبيناً أن تمور القصيم هي الأبرز ولها مكانة خاص بدول الخليج ، وأكثر دول الخليج استهلاكاً لتمور القصيم هي دولة الكويت ، والتي تستهلك قرابة ٥٠ ألف طن ، وهذا رقم كبير ، مؤكداعلى الحرص بأن تكون للتمور السعودية لها نصيب كبير منها ، بالاضافة الى الارتباط التاريخي والجغرافي بين القصيم والكويت وقرب المسافة البينية ، ويجب ان يستغله تجار القصيم ، بالاضافة الى العلاقة التاريخية من ايام العقيلات بين الكويت والقصيم ، مشيرا بأنه كان هناك جهودا كبيرة رائعة لانجاح المهرجان في عامه الثالث بالتعاون بين جمعية منتجي التمور بالقصيم وجمعية الزهراء التعاونية بالكويت .