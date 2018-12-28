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وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

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وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة
http://almnatiq.net/?p=673953
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة الصادرة إلى 2,386,346 تأشيرة حتى تاريخ 20 ربيع الآخر لهذا العام ، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,002,857 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 468,241 معتمرًا، منهم 326,886 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 141,355 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,534,616معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن مّن الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
تجدر الإشارة إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,834,572 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 165,074 معتمرًا، وسجل وصول 3,211 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 558,139، تليها إندونيسيا 362,038، بعدها الهند 267,318، ثم ماليزيا 127,385، واليمن خامسا 99,588 معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من: الجزائر 78,907، مصر 53,590، تركيا 52,789، الإمارات العربية المتحدة 51,185، بنجلاديش 49,608 معتمرا.
كما أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة بلغ 9,634موظفا، منهم 7,986من الذكور، و1,648 من الإناث.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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