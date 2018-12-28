الوحدة يفوز على الأهلي بهدفين

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حقق فريق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه الأهلي اليوم بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي على استاد الشرائع ، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل للوحدة لاعبه أتيرو بالدقيقة الخامسة ، ثم أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 94 عن طريق لاعبه عمر السومة من ركلة جزاء ، وقبل نهاية المباراة وتحديدا بالدقيقة 99 استطاع لاعب الوحدة جليرمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه والفوز ، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة بالمركز السادس ، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الخامس برصيد برصيد 24 نقطة .

وكان الأهلي قد أكمل المباراة بـ 10 لاعبين ، بعد طرد لاعبه باولو دياز بالبطاقة الحمراء بالدقيقة 89 .