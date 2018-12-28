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فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية

فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية
http://almnatiq.net/?p=673964
المناطق - متابعات

بدأت بعض الدول العربية العودة إلى الساحة السورية، بهدف إعادة دمشق إلى الحضن العربي، وبرروا ذلك بــ«التصدي للنفوذ الإيراني هناك». فبعد إعادة الامارات فتح سفارتها في دمشق، وإعلان البحرين ان علاقاتها مع سوريا لم تنقطع، رغم الظروف الصعبة، علّقت مصادر كويتية مطلعة على امكانية فتح السفارة الكويتية في دمشق، بالقول إن موقف البلاد من اغلاق السفارة كان سابقاً بقرار من الجامعة العربية التزمنا به، مشيرة الى انه إذا كان هناك من قرار جديد للجامعة بعودة العلاقات مع دمشق وفتح الدول العربية لسفاراتها هناك، فإن الكويت ستلتزم مجددا. وذكَّرت المصادر بأن سفارة سوريا في البلاد لم تتوقف يوماً عن ممارسة اعمالها. في المقابل، ذكرت مصادر سورية «ان فتح سفارة الكويت بات وشيكاً».

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