انطلاقة رالي حائل – نيسان الدولي عصر السبت

انطلاقة رالي حائل – نيسان الدولي عصر السبت

أبرز المواد
فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية

فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية

أبرز المواد
الوحدة يفوز على الأهلي بهدفين

الوحدة يفوز على الأهلي بهدفين

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

أبرز المواد

انطلاقة رالي حائل – نيسان الدولي عصر السبت

انطلاقة رالي حائل – نيسان الدولي عصر السبت
http://almnatiq.net/?p=673969
المناطق - حائل

ستطلق النُسخة الـ 14 من رالي حائل – نيسان الدولي 2019، من خلال إقامة حفل افتتاح يليها مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، وذلك عصر يوم السبت، المُوافق 29 كانون الأول (ديسمبرالجاري. ,ستبدأ فعاليات الرالي في الساعة الثانية والنصف، عصر يوم السبت، المُوافق 29 كانون الأول (ديسمبرالجاري، بانطلاقة المُشاركين في فئة الدرّاجات النارية، يليها المُشاركون في فئة السيارات في تمام الساعة الثالثة عصرًاحيث سيخوض المُشاركون مرحلةً استعراضية خاصة قصيرة في مُنتزه مشار، مسافتها 3.93 كيلومتر، وذلك بدءًا من الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًامع ذلك، تُعتبر هذه المرحلة التمهيدية” حاسمةً رغم قصرها، من أجل تحديد ترتيب المُنطلقين في المرحلة التالية، ورغم أنها قد لا تُساهم في حسم النتيجة مُبكرًا إلا أنه ما يزال هنالك احتمالية لأن يخسر أي مُشارك الوقت أو أية فُرصة للمُنافسة على الفوز جرّاء ارتكاب أخطاء قيادية أو التعرض لمشاكل ميكانيكية في هذه المرحلة، إلا أن الإثارة الفعلية للرالي ستكون من خلال اجتياز المراحل الخاصة التالية، التي ستُقام عبر صحرا النُفود، أيام الأحد والاثنين والثُلاثاءأولى المراحل الطويلة ستكون مرحلة البقعاء، حيث ستبدأ وتنتهي في بلدة البقعاء، في مسارٍ مُغلق بطول 189.05 كيلومتر، وتقع هذه البلدة على بُعد 109.49 كيلومترات من مركز المغواة للمُؤتمرات، الذي يستضيف المقر الرئيسي للرالي، هذا وستبدأ المرحلة في الساعة التاسعة والربع صباح الأحدأما في اليوم التالي، الاثنين، سيجتاز المُشاركون 99.92 كيلومتر مرحلة وصل، ما بين المقر الرئيسي ونُقطة بداية المرحلة الخاصة الثانية الرفيدة، بطول 351.04 كيلومتر، حيث تبدأ من بلدة الرفيدة وتنتهي ببلدة أم القلبان الصحراوية. وفي يوم الثُلاثاء، اليوم الأول من العام الجديد 2019، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الأخيرة الغزالة، بطول 170.02 كيلومتر، تبدأ من بلدة الغزالة، على بُعد 114.24 كيلومترًا من حائل، وتنتهي في حائلهذا وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 1264.26 كيلومترًا، منها 714.04 كيلومتر من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، هذا وستخوض الدراجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات كوادز” مرحلتَيْن خاصَّتَيْن أقصر بمسافة 49.04 كيلومتر في اليوم الثاني، وبمجموع 381.76 كيلومترًا، على مسارٍ مُختلف، يبلغ طوله الإجمالي 1103.60 كيلومتراتيُشرف على تنظيم النُسخة الـ 14 من رالي حائل – نيسان 2019 هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضةوبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائلكما تواصل شركة نيسان للسيارات رعايتها للحدث الأضخم محليًا للعام السادس على التوالي.

روابط ذات صلة

فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية

فتح سفارة الكويت بدمشق رهن قرار الجامعة العربية
الوحدة يفوز على الأهلي بهدفين

الوحدة يفوز على الأهلي بهدفين
وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

وزارة الحج والعمرة : وصول أكثر من مليوني معتمر إلى المملكة وإصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*