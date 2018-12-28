نائب أمير منطقة جازان : الأوامر الملكية استمرار لنهج قيادتنا في استشراف المستقبل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عن استبشاره بحزمة الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، وفي مقدمتها أمر إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي, وتسهم في تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء.

وقال : ” إن ما اشتملت عليه الأوامر الملكية دليل على حكمة قائد مسيرتنا ونظرته الثاقبة التي يتمتع بها في إدارة شؤون هذه البلاد الطاهرة، فقد أتت مستهدفة تطوير أنظمة الدولة بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق التنمية الشاملة، ودعماً لمسيرة التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتشكل حصناً منيعاً للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وخطوة جبارة في مسار رسم المستقبل المشرق للمملكة “.

وقال سموه ؛” أن هذه الأوامر الملكية ليست مستغربة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وهو الذي استهل توليه مقاليد حكمه بحزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعات الدولة من أجل تحقيق الخير لوطنه وشعبه، بجانب قرارات سياسية حازمة أثبت من خلالها مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أن هذه الأوامر الملكية السامية ، والخطى الثابتة التي تسير عليها المملكة ترسم مستقبلًا رياديًا ونموذجًا يحتذى به في المجالات كافة ،سائلاً سموه ، المولى تبارك وتعالى ، أن يحفظ المملكة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ونهضتها وولاة أمرها.