“ولتر” و “انشز”” تُشعل حماس زوار حرس الحدود بالجنادرية

الجنادرية - فلاج الشعيفاني

أشعلت بندقية “ولتر” و “انشز” ومسدس “مارينو” حماس الزوار في تجربة الرماية الافتراضية التي يقدمها ركن قوة أمن الحدود البرية الخاصة بجناح حرس الحدود

حيث يتم التصويب من خلالها على جهاز “استات” الذي يستقبل تصويبات الرماية الافتراضية ويمررها كرسم بياني عبر شاشة متخصصة للزوار.

وعايش الزوار من خلال التجربة أجواء الرماية الحقيقية بحملهم البندقية وتجهيزها للرمي وأخذ وضع الاستعداد والتصويب على الهدف بدقة، حيث تظهر في نهاية التجربة نتيجة الرامي ودقة اصابته وحركة مسار البندقية عبر رسم دقيق يظهر على شاشة أعدت لهذا الغرض أضفت روحاً من المنافسة والسعي لحصد الجائزة المقدمة لمن يتمكن من الاصابة الدقيقة.

وكانت أول نواة لقوتي أمن الحدود البرية الخاصة، وقوة أمن الحدود البحرية الخاصة التابعة لحرس الحدود قد أنشأت في عام 1421 هـ، وتم تخريجها بحضور وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز “رحمه الله”.

هذا ويضم جناح قوة أمن الحدود البرية الخاصة الملبوسات والتجهيزات والمعدات المستخدمة بأعمال ومهام القوة وعرض لبعض الأسلحة المستخدمة وأدوات التمويه.

الجدير بالذكر أن حرس الحدود بالجنادرية يقدم خلال مشاركته بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ٣٣” عدداً من العروض والمسابقات الترفيهية للزوار، وفرضيات لمهام رجال حرس الحدود في ميدان العروض والرماية الإلكترونية.