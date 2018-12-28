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“الربابة” معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري

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“الربابة” معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري

“الربابة” معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري
http://almnatiq.net/?p=674023
المناطق - الجنادرية

تعد الربابة واحدة من أصدقاء الحلّ والترحال للبادية في السعودية، والمستخدمة في شمال المملكة وجنوبها و وسطها، مع اختلاف ألحانها وألوانها، وهي الأداة التي كانت تصنع من جلد الذئاب لبطنها، و “السيب” المستخرج من شعر الفرس ليكون أداةً وترية، بينما تصنع في الوقت الراهن من جلد الغنم.
ويروي صالح منسي الرويلي من أهالي الجوف، المشارك في عزف الربابة في بيت الجوف بالجنادرية 33 أنه تعلم العزف على الربابة من العام 1405 هـ طارقاً عدة ألوان مثل الهجيني والسامري، كما يشارك الرويلي في المحافل الرسمية والشعبية مثل الجنادرية، والتي تحظى مشاركاته باهتمام العديد من الزوار وطلب القصائد المسحوبة على الربابة.
ويضيف “الرويلي”، أن الحان الربابة مختلفة في شمال المملكة وجنوبها و وسطها، ويشتهر في شمال المملكة لون “الهجيني” مثل القصيدة :
ياعين ما للشقا يا عين .. يا ذاهبة ما تناميني
كما يستشهد الرويلي باختلافات الحان الربابة باختلاف القصائد المغناة عليها كالسامري، ويعد الهجيني لون السمر في أوقات المساء.
ويحتضن مسرح مقر وفد إمارة منطقة الجوف في الجنادرية 33 عرضاً للفنون الشعبية منها الربابة والتي تلقى رواجاً واهتماماً بين الزوار، وحرصهم على توثيق عزف الربابة عبر هواتفهم المتنقلة، والتي تعد من الأدوات المستخدمة قديماً وتحكي تاريخ وتراث المنطقة، كما تظهر موروثها الشعبي عبر ألحانها والقصائد المسحوبة عليها.

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