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فريق حرس الحدود يستعد للانطلاقة بسيارتين في رالي حائل الدولي

فريق حرس الحدود يستعد للانطلاقة بسيارتين في رالي حائل الدولي
http://almnatiq.net/?p=674026
حائل - فلاج الشعيفاني
يشارك فريق حرس الحدود للراليات في رالي حائل نيسان الدولي لموسم ٢٠١٩ بسيارتين نوع نيسان باترول موديل ٢٠١٦  من فئة “T2″؛  بقيادة السائق فواز الشمري يرافقه الملاح محمد عيد، والسائق صلال الدوسري ويرافقه الملاح محمد عناب.
وتلقى فريق حرس الحدود خلال الفترة الماضية تدريباً على هذه الفئة من السيارات، وتم تأهيله للمنافسة مع نخبة من المتسابقين المشاركين في الرالي.
ويتكون السباق من ثلاث مراحل بطول يبلغ  ١٢٧٠.٣٨ كيلومتر، بخلاف المرحلة الاستعراضية التي يبلغ طولها ١٥ كيلومترا و٤٠٠ متر ، فيما يبلغ طول المرحلة الأولى  ٤١٠ كيلومترا و٥٣٠ مترًا، والمرحلة الثانية ٥١١ كيلومترا و ٤٧٠ مترًا، والمرحلة الثالثة ٣٢٣ كيلومترا و ٩٦٠ مترًا.
ويحظى الفريق المشارك بدعمٍ واهتمامٍ من لدن معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/عواد بن عيد البلوي وإشراف طاقم إداري وفني مختص من منسوبي حرس الحدود، حيث تُعدّ هذه المشاركة السادسة   للفريق في رالي حائل

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