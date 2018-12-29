الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز

المناطق - واس

دمر الجيش اليمني، تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني رصدت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي باتجاه معسكر التشريفات شرقي المدينة.

وأضاف المصدر، إن قوات الجيش دمرت مواقع التجمعات ، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية .

وفي تعز أيضا، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، اليوم ، في اشتباكات مع الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غربي تعز.

وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الاشتباكات اندلعت في محيط الزوم في مديرية مقبنة نتج عنها مقتل عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية .