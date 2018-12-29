مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن

المناطق - الجنادرية

اكملت (رفعة الرحيل) عامها الـثلاثين في مهوبتها وحرفتها (السدو) وهي مشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 بجناح (محافظة الخرج) ، وقد ارتبطت موهبتها بالقيادة الحكيمة حيث أهدت (رفعة) أول عمل لها كلوحة سدو لوزارة الداخلية أهدتها للأمير نايف عبدالعزيز (رحمه الله)، ولاقت دعما كبيرا من سموه ، حمل العمل شكل مبنى وزارة الداخلية الحالي في التصميم .

ورثت (رفعة) الحرفة من والدتها -رحمها الله – والتي عملت بها لأكثر من 45 عاما ، وهاهي توّرثها لابنتها ايضا والتي تجيد هذه الحرفة وحرف اخرى .

تعتبر هذه المشاركة الـ 35 لها في مهرجانات مختلفة ، ولم تتوقف عند المهارة فقط بل انتقلت للتدريب ، فهي مدربة معتمدة من مؤسسة (بارع) ومؤسسة (الأميرة نورة) لمدة ستة شهور ، تتعلم المتدربة جزّ الصوف وغسله ونفشه ثم برمه وتلوينه حسب الطلب .

ويتوفر في ركنها بالجنادرية العديد من منتجاتها : خروج الابل والفرس والبِسط ولوحات الاسماء والمعالم التاريخية والحضارية .