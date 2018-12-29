احدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة
أبرز المواد
 167 متسابقاً يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر
أبرز المواد
 مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن
أبرز المواد
 الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز
أبرز المواد
 فريق حرس الحدود يستعد للانطلاقة بسيارتين في رالي حائل الدولي
منطقة حائل
 “الربابة” معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يباشر أول حالة ولادة في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 مصابو الحد الجنوبي في ضيافة “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 إقبال كبير على منتجات مزارعو الجوف في الجنادرية 33
أبرز المواد
 8 جهات حكومية توحد جهودها للقضاء على التستر التجاري وتمكين المواطنين من التملك
أبرز المواد
 “عنان الجنادرية”.. مبادرة لتحفيز الزوار على الأعمال الحرة
أبرز المواد
 الخدمة الذاتية للجوازات : مواكبة لأحدث التقنيات وتوفيراً للوقت والجهد
أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

أبرز المواد
167 متسابقاً يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر

167 متسابقاً يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر

أبرز المواد
مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن

مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن

أبرز المواد
الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز

الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز

أبرز المواد

الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة
http://almnatiq.net/?p=674047
المناطق - وكالات

أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأردته قتيلا، خلال احتجاج على طول السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدوة، أن كرم فياض، 26 سنة، أصيب بطلق ناري في الرأس، في واحدة من المظاهرات جنوب شرقي قطاع غزة، وأضاف أن 6 محتجين آخرين أصيبوا.

وقال شهود إن الشاب القتيل يعاني متلازمة “داون”، وكان بين عشرات اقتربوا من السياج الخارجي.

ورغم الطقس الممطر، شارك آلاف الفلسطينيين في الاحتجاج الأسبوعي، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وقتلت القوات الإسرائيلية 185 فلسطينيا حضروا أو شاركوا في الاحتجاجات، منذ بدئها في مارس الماضي.

روابط ذات صلة

167 متسابقاً يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر

167 متسابقاً يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر
مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن

مشاركة بجناح الخرج في الجنادرية .. تكشف حكايتها مع “السدو”التي امتدت لعقود من الزمن
الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز

الجيش اليمني يدمر مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في غرب وشرق تعز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*