الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

المناطق - وكالات

أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأردته قتيلا، خلال احتجاج على طول السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدوة، أن كرم فياض، 26 سنة، أصيب بطلق ناري في الرأس، في واحدة من المظاهرات جنوب شرقي قطاع غزة، وأضاف أن 6 محتجين آخرين أصيبوا.

وقال شهود إن الشاب القتيل يعاني متلازمة “داون”، وكان بين عشرات اقتربوا من السياج الخارجي.

ورغم الطقس الممطر، شارك آلاف الفلسطينيين في الاحتجاج الأسبوعي، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وقتلت القوات الإسرائيلية 185 فلسطينيا حضروا أو شاركوا في الاحتجاجات، منذ بدئها في مارس الماضي.