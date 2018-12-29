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مقتل وأسر ” 35 ” حوثياً في تقدم جديد للجيش اليمني بحرض

مقتل وأسر ” 35 ” حوثياً في تقدم جديد للجيش اليمني بحرض
http://almnatiq.net/?p=674053
المناطق - واس

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبلية استراتيجية مع عدد من القرى في الجنوب والجنوب الشرقي لمدينة حرض شمالي محافظة حجه، شمال غربي اليمن.
وقال قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري : إن قوات اللواء تمكنت من تحرير سلسلة جبال المحصام وصولاً إلى جبل الحصنين الاستراتيجي بالقرب من مثلث عاهم.
وذكر العميد أن قوات الجيش اليمني أمنت قرى الحوثلة وراحة وأم الغرف.
وأسفرت المعارك عن مصرع 30 من عناصر الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح العشرات وأسر خمسة من عناصرها.
وقال موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن معاقل الميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية مستبأ باتت في مرمى الجيش مع التقدم المحرز خاصة في جنوبي شرق مدينة حرض.

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