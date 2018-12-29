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لحملة الدبلوم فأعلى .. زين تعلن وظائف إدارية وتقنية في الرياض ومكة

لحملة الدبلوم فأعلى .. زين تعلن وظائف إدارية وتقنية في الرياض ومكة

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لحملة الدبلوم فأعلى .. زين تعلن وظائف إدارية وتقنية في الرياض ومكة

لحملة الدبلوم فأعلى .. زين تعلن وظائف إدارية وتقنية في الرياض ومكة
http://almnatiq.net/?p=674064
المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (الرياض، مكة المكرمة) على النحو التالي:

– مدير دعم تطبيقات الأعمال والقنوات الإلكترونية – الرياض (E-Channel and Business Support Applications Senior Manager)
المتطلبات: بكالوريوس (تقنية معلومات، هندسة في أي من التخصصات التقنية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1440/04/27هـ (الموافق 2019/01/03م).

– مستشار رئيسي لخدمة العملاء – مكة المكرمة (Flagship Consultant)
المتطلبات: دبلوم (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق أو خدمة العملاء.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1440/04/27هـ (الموافق 2019/01/03م).

– ممثل الرعاية الرقمية – الرياض (Digital Care Agent)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء ومعرفة في المجال التقني.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م).

– مدير إدماج الموظفين في العمل – الرياض (Employee Engagement Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة 12 سنة منها 6 سنوات في نفس المجال.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1440/04/27هـ (الموافق 2019/01/03م).

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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