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النفط يستقر قرب أدنى مستوياته في عام ونصف

النفط يستقر قرب أدنى مستوياته في عام ونصف
http://almnatiq.net/?p=674067
المناطق - وكالات

استقرت أسعار النفط في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية العام، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأميركية لكنها مازالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت حوالي 3 في المئة بينما تراجع الخام الأميركي نحو 0.4 في المئة.

وقال متعاملون إن أسعار الخام صعدت اليوم بدعم من مكاسب للأسهم الأميركية. وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 20 في المئة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.

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النفط يستقر قرب أدنى مستوياته في عام ونصف

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