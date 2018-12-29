ترامب يهدد بتصعيد خطير !

المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك “بالكامل”، إذا استمر الكونجرس على رفضه الموافقة على طلب تمويل بناء جدار على هذه الحدود.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يعطنا الديمقراطيون المعطلون المال لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي يعانيها بلدنا”.

وأدى طلب ترامب تمويل إقامة الجدار الفاصل ورفض الديمقراطيين طلبه، إلى إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ قرابة أسبوع.

وتأجل انعقاد الكونغرس لمدة أسبوع دون تسوية تلوح في الأفق.

ويؤدي إغلاق حكومة الولايات المتحدة إلى تعطل مئات الآلاف من العمال على المستوى الاتحادي، كما يؤثر على المواطنين الذين يعولون على بعض الخدمات العامة.