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دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي
http://almnatiq.net/?p=674081
المناطق - وكالات

أظهرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي سحبت الجمعة، وقوع الترجي التونسي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري في مجموعتين سهلتين نسبيا، في مهمة العبور إلى ربع النهائي.

ووقع الترجي في المجموعة الثانية بصحبة بلاتينيوم من زيمبابوي وهورويا كوناكري الغيني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وفي المقابل، جاء الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) في المجموعة الرابعة، إلى جانب سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

وستكون المجموعة الثالثة عربية بامتياز، إذ تضم 3 فرق هي النادي الأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري وشبيبة قسنطينة الجزائري، بجانب مازيمبي الكونغولي المتوج 5 مرات آخرها 2015.

وحل الوداد البيضاوي المغربي بطل 2017، في المجموعة الأولى مع لوبي ستارز النيجيري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (بطل 2016)، وأسيك أبيدجان الإيفواري.

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