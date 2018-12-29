زي مدرسي “ذكي” لمنع التهرب من المدرسة

زي مدرسي “ذكي” لمنع التهرب من المدرسة

أبرز المواد
دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي

أبرز المواد
“آل الشيخ” يبدأ مهمته الجديدة من مصر

“آل الشيخ” يبدأ مهمته الجديدة من مصر

أبرز المواد
الشرطة الفرنسية تطارد “السترات الصفر” أمام القلعة الرئاسية

الشرطة الفرنسية تطارد “السترات الصفر” أمام القلعة الرئاسية

أبرز المواد

زي مدرسي “ذكي” لمنع التهرب من المدرسة

زي مدرسي “ذكي” لمنع التهرب من المدرسة
http://almnatiq.net/?p=674084
المناطق - وكالات

كشفت مدارس صينية مؤخرا عن اختبار زي مدرسي متطور يمكنه تعقب حركة التلاميذ وتحديد أماكن تواجدهم بدقة بهدف تحسين معدلات الحضور، بحسب تقارير صحفية محلية.

وبحسب تقرير لصحيفة “غلوبال تايمز” فإن الزي مزود بشريحتين على الكتفين، تحددان مكان وزمان دخول التلاميذ للمدرسة والخروج منها.

الصحيفة أكدت أيضا تزويد مداخل المدارس، التي بدأت استعمال الزي، ببرمجيات للتعرف على الوجوه بغرض تأكيد المعلومات الصادرة عن الشريحتين، بحيث لا يتمكن الطلبة من التحايل على التقنية بمنح قمصانهم لتلاميذ آخرين على سبيل المثال.

كما أكد تقرير لصحيفة أخرى وهي “Epoch Times” قدرة الشريحتين على تعقب أنشطة أخرى للطلبة مثل النوم أثناء الحصص الدراسية، كما يمنحهم القدرة على الشراء داخل المدرسة مع الاستعانة بتقنية للتعرف على الوجه أو البصمة لتأكيد عمليات الشراء.

ووفقا للشركة المطورة للزي الجديد، “Guizhou Guanyu”، يمكن غسل الزي حتى 500 مرة تقريبا موضحة قدرته على تحمل درجة حرارة مرتفعة حتى 150 درجة مئوية.

استخدام الزي بدأ منذ عامين في إحدى المدارس ووصل العدد حاليا إلى 10 مدارس في مقاطعة “قويتشو” شرقي الصين، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

روابط ذات صلة

دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. ربع النهائي في متناول الترجي والأهلي
“آل الشيخ” يبدأ مهمته الجديدة من مصر

“آل الشيخ” يبدأ مهمته الجديدة من مصر
الشرطة الفرنسية تطارد “السترات الصفر” أمام القلعة الرئاسية

الشرطة الفرنسية تطارد “السترات الصفر” أمام القلعة الرئاسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*