زي مدرسي “ذكي” لمنع التهرب من المدرسة

المناطق - وكالات

كشفت مدارس صينية مؤخرا عن اختبار زي مدرسي متطور يمكنه تعقب حركة التلاميذ وتحديد أماكن تواجدهم بدقة بهدف تحسين معدلات الحضور، بحسب تقارير صحفية محلية.

وبحسب تقرير لصحيفة “غلوبال تايمز” فإن الزي مزود بشريحتين على الكتفين، تحددان مكان وزمان دخول التلاميذ للمدرسة والخروج منها.

الصحيفة أكدت أيضا تزويد مداخل المدارس، التي بدأت استعمال الزي، ببرمجيات للتعرف على الوجوه بغرض تأكيد المعلومات الصادرة عن الشريحتين، بحيث لا يتمكن الطلبة من التحايل على التقنية بمنح قمصانهم لتلاميذ آخرين على سبيل المثال.

كما أكد تقرير لصحيفة أخرى وهي “Epoch Times” قدرة الشريحتين على تعقب أنشطة أخرى للطلبة مثل النوم أثناء الحصص الدراسية، كما يمنحهم القدرة على الشراء داخل المدرسة مع الاستعانة بتقنية للتعرف على الوجه أو البصمة لتأكيد عمليات الشراء.

ووفقا للشركة المطورة للزي الجديد، “Guizhou Guanyu”، يمكن غسل الزي حتى 500 مرة تقريبا موضحة قدرته على تحمل درجة حرارة مرتفعة حتى 150 درجة مئوية.

استخدام الزي بدأ منذ عامين في إحدى المدارس ووصل العدد حاليا إلى 10 مدارس في مقاطعة “قويتشو” شرقي الصين، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.