الامير تركي بن طلال : عسير منذ 270 سنة ذات ولاء راسخ وحب صادق للقيادة

المناطق - عسير

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير ان المملكة تعيش ورشة تغيير كاملة في كافة المجالات ، سواء كان في الجانب الإداري وتطوير البنية التحتية وكل هذا ضمن خطة البلاد الطموحة، ومنطقة عسير لؤلؤة في هذا العقد الفريد ، وهذه المنطقة اثبتت بالبراهين القاطعة عبر مئات السنين ومن قبل عهد الملك المؤسس والد الجميع الملك عبدالعزيز ومن قبل 270 سنة منطقة ذات ولاء راسخ ، واختتم تصريحاته بأن منطقة عسير بجميع محافظاتها بتوجيه مباشر ، من سمو ولي العهد ستشهد تنمية متوازنة بحيث لا يطغى محافظة على آخر .

وتقدم أمير عسير خلال مداخلة له على قناة الإخبارية خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه أميرًا للمنطقة، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق ، للقيام بمسئولياته تجاه الدين ثم المليك والوطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

وأكد الأمير تركي بن طلال عزمه على مواصلة مسيرة البناء والنماء ، والتي قطعت منطقة عسير شوطًا كبيرًا فيها، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، مقدمًا الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي عسير لسمو الأمير فيصل بن خالد على ما بذله من جهود كبيره ، في نهضة المنطقة وتنميتها خلال السنوات الماضية.