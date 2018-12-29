استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

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استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=674100
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية و حائل، و كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. و يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية و أجزاء من شمال وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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