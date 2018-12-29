زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

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زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين
http://almnatiq.net/?p=674106
المناطق - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة قبالة جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الفلبين‭ ‬اليوم.
وذكرت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 193 كيلومترًا شرقي مدينة جنرال سانتوس.
وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي إن هناك خطر وقوع موجات مد عملاقة بمناطق من المحيط الهادي “أقرب إلى الزلزال” ولكن لا يوجد خطر تعرض ولاية هاواي الأمريكية لموجات مد عملاقة.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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