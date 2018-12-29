إسبانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

المناطق - واس

أدانت إسبانيا بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء 2191 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مشددة على أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن تلك الخطوة ستقوّض الاستمرارية الجغرافية للدولة الفلسطينية في المستقبل فيما تشكل عقبة خطيرة على طريق إيجاد حل سلمي وشامل ودائم على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.