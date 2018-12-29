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كيف التقطت صورة لطائرة الرئيس الأمريكي خلال رحلة سرية إلى العراق؟

كيف التقطت صورة لطائرة الرئيس الأمريكي خلال رحلة سرية إلى العراق؟
http://almnatiq.net/?p=674134
المناطق - الرياض

شاهد أحد هواة الطيران طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال رحلته السرية إلى العراق، وذلك أثناء تحليقها في الأجواء البريطانية.

وصور ألان ميلوي، الطائرة التي تعرف باسم “إيرفورس وان”، أثناء تحليقها فوق مدينة شيفيلد يوم أمس الأربعاء.

وأقلت الطائرة الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، من واشنطن في جوف الليل، في رحلة سرية تماما، لزيارة القوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.

وبعد تداول الصورة التي التقطها ميلوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ أشخاص في تعقب الرحلة عبر الإنترنت.

وقال ميلوي إنه “اندهش” من ردود الفعل على صورته، وتلقى اتصالات من ثلاث قنوات تلفزيونية أمريكية.

وأضاف أنه التقط الصورة بطريق الصدفة تماما، حيث صور الطائرة وهو أمام منزله.

وقال: “لقد كان صباحا مشمسا وجميلا. نظرت إلى أعلى، وبمجرد أن رأيتها فكرت، إنها لامعة. لقد كانت تحلق في سماء زرقاء صافية ومنيرة تماما”.

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