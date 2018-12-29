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“دورب” يعرض برامج تدريبية أمام زوار جناح صندوق تنمية الموارد البشرية في الجنادرية

“دورب” يعرض برامج تدريبية أمام زوار جناح صندوق تنمية الموارد البشرية في الجنادرية

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“دورب” يعرض برامج تدريبية أمام زوار جناح صندوق تنمية الموارد البشرية في الجنادرية

“دورب” يعرض برامج تدريبية أمام زوار جناح صندوق تنمية الموارد البشرية في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=674147
المناطق - الرياض

يعرض جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) عديداً من البرامج التدريبية المتاحة للمواطنين والمواطنات أمام زوار الجناح.

وقال نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، إن برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتوائم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك من خلال منصة البرنامج الإلكترونية doroob.sa

وأكد الدكتور جمعة أثناء تفقده ركن البرامج التدريبية في جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أهمية دور “دروب” في ربط الشباب السعودي بسوق العمل، ومساعدة الطلاب، والباحثين عن العمل من جهة، والشركات وأصحاب العمل من جهة أخرى، من خلال توفير احتياجات جميع الأطراف، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر فرصاً متعددة للتدريب ويمنح المجتازين لتلك الدورات شهادات معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإتمام تلك الدورات.

ويعد برنامج “دروب” مرتكزا رئيسا في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

وتُوفّر المنصة التي تم تدشينها في ديسمبر عام 2014م، ويرعاها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دوراتٍ إلكترونيةً للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك للموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية، كما أنها تُعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني عن طريق فريق سعودي متخصص في تطوير المحتوى، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية الكبرى.

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