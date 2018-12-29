مصر.. مقتل 40 مسلحا بتبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

المناطق - وكالات

قتل 40 مسلحا بتبادل لإطلاق النار خلال مداهمات لقوات الأمن المصرية في الجيزة وشمال سيناء فجر اليوم السبت 29 ديسمبر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت، في بيان لها إنه تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وأضافت: “استمرارا لجهود الوزارة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية.. فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية”.

وتابع البيان: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا على النحو التالي:”14 إرهابيا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وعدد 10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء”.

يذكر أن حافلة سياحية تعرضت أمس الجمعة لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة المريوطية في مدينة الجيزة قرب القاهرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 سياح فيتناميين والمرشد السياحي.