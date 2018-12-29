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البيت الأبيض: ترامب لم يأمر بانسحاب قواته من أفغانستان

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البيت الأبيض: ترامب لم يأمر بانسحاب قواته من أفغانستان

البيت الأبيض: ترامب لم يأمر بانسحاب قواته من أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=674153
المناطق - وكالات

أعلن ممثل مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض، غاريت ماركيس، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا حول تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان أو انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن بيان لماركيس: “لم يتخذ الرئيس (دونالد ترامب) قرارا حول تخفيض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان ولم يكلف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ببدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان”.

وأفادت صحيفة “Wall Street Journal” في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تخفيض تواجدها العسكري في أفغانستان، حيث يقوم العسكريون الأمريكيون بأطول عملية عسكرية لهم هناك، منذ عام 2001.

من جهتها نقلت قناة “CNN” عن مصدر في البيت الأبيض أن عدد العسكريين الأمريكيين المرابطين في أفغانستان سيخفض إلى 7 آلاف شخص، أي بمقدار النصف تقريبا.

ويوجد في الأراضي الأفغانية حاليا أكثر من 14 ألف عسكري أمريكي. وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يتجاوز عددهم 10 آلاف شخص.

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