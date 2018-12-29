التسلسل الزمني لكوارث طبيعية أدمت قلوب العالم في 2018

المناطق - وكالات

سجلت روزنامة عام 2018 حدوث كوارث طبيعية عددة ضربت مناطق متفرقة من أنحاء العالم، وخلفت وراءها أرقاما عالية من الضحايا والمصابين والمشردين والمتضررين، فضلا عن الخسائر المادية.

وتوزعت تلك الكوارث بين زلازل وهزات أرضية وثوران براكين وأعاصير، إلى موجات برد وحر عواصف ترابية وغبارية وفيضانات وانهيارات وأمطار غزيرة، وكان من أبرز هذه الكوارث الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وخلف نحو 1300 قتيل.

وفيما يلي أبرز الكوارث الطبيعية حول العالم التي شهدها عام 2018:

13 يناير: مقتل 20 شخصا جراء الانهيارات الطينية الشديدة في أجزاء من مقاطعة سانتا باربره بولاية كاليفورنيا الأميركية.

22 يناير: ولاية ميناس غرايس في جنوب شرق البرازيل تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار مرض الحمى الصفراء القاتل.

27 يناير: وفاة 37 طفلا ونقل نحو 12 ألف مريض إلى المستشفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس أنفلونزا الخنازير، وهو أسوأ تفش للأنفلونزا منذ عام 2009.

7 فبراير: مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين في زلزال قوي ضرب تايوان بلغت شدته 6.4 درجة.

2 مارس: مقتل 55 شخصا على الأقل إثر موجة البرد وتساقط الثلوج القوية في معظم الدول الأوروبية.

11 مارس: مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في صاعقة تسببت في انهيار كنيسة في رواندا.

3 مايو: مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في موجة عواصف ترابية شديدة ضربت مناطق شمالي الهند.

25 مايو: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في محافظة صلالة العمانية نتيجة إعصار “مكونو”.

6 يونيو: مقتل 27 شخصا على الأقل وفقدان العشرات نتيجة ثوران بركان “فويغو” في غواتيمالا.

18 يونيو: مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في زلزال ضرب مدينة أوساكا اليابانية.

8 يوليو: مقتل أكثر من 60 شخصا وفقدان العشرات جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مدينة هيروشيما غربي اليابان.

24 يوليو: اليابان تعلن وفاة نحو 65 شخصا نتيجة موجة الحر التي تجتاح البلاد.

6 أغسطس: مقتل 100 شخص على الأقل وإجلاء الآلاف من منازلهم نتيجة الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

26 أغسطس: مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 في زلزال ضرب مدينة كرمنشاه الإيرانية الحدودية.

5 سبتمبر: مقتل 10 أشخاص على الأقل نتيجة إعصار (جيبي) الذي ضرب مدينة أوساكا غربي اليابان.

15 سبتمبر: مقتل نحو 59 شخصا جراء إعصار مانكوت العنيف الذي ضرب جزيرة لوزون الفلبينية.

15 سبتمبر: مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة إعصار (فلورنس) الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

18 سبتمبر: أكثر من 100 شخص يلقون حتفهم نتيجة الفيضانات التي اجتاحت نيجيريا.

24 سبتمبر: مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة تسبب في سيول شمال شرقي تونس.

28 سبتمبر: مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة العشرات نتيجة زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

2 أكتوبر: ارتفاع عدد ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي إلى 1300 قتيل.

10 أكتوبر: مقتل 16 شخصا وتشريد الآلاف نتيجة الإعصار “مايكل” الذي ضرب أجزاء من ولاية فلوريدا شرقي الولايات المتحدة.

15 أكتوبر: مصرع 13 شخصا إثر الفيضانات التي ضربت مدينة أود جنوبي فرنسا.

18 أكتوبر: مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين إثر فيضانات اجتاحت عددا من المناطق التونسية.

26 أكتوبر: ارتفاع حصيلة وفيات حادث انجراف حافلة الطلاب في سيول البحر الميت إلى 21 شخصا وإصابة 35 آخرين.

30 أكتوبر: 15 قتيلا ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار “يوتو” الذي ضرب الفلبين.

10 نوفمبر: مقتل 11 شخصا وفقدان العشرات نتيجة الحرائق المدمرة التي نشبت غابات شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

10 نوفمبر: مقتل 12 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت بعض مناطق الأردن.

11 نوفمبر: أكثر من 200 شخص يلقون حتفهم في أحدث موجة لتفشي مرض “أيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

23 نوفمبر: مقتل 7 أشخاص ونزوح الآلاف من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد.

26 نوفمبر: 500 جريح تقريبا في الزلزال الذي ضرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، وبلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

16 ديسمبر: العاصفة “ديردرا” تجتاح عددا من المناطق البريطانية وتتسبب في قطع الكهرباء وإيقاف الملاحة الجوية في عدد من مطارات المملكة المتحدة.

22 ديسمبر: مقتل 373 شخصا وإصابة العشرات بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا.

المصدر: سكاي نيوز