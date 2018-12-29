ميسي يتحدث عن عودة نيمار لبرشلونة

المناطق - وكالات

أكد النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، أنه يتمنى عودة زميله السابق نيمار إلى برشلونة، ولكن اعترف بأن الأمر “معقد” جدا.

وخاض النجم البرازيلي نيمار 4 مواسم في برشلونة، تألق فيها وكون ثلاثيا “مرعبا” مع زميليه الأوروغواياني لويس سواريز وميسي.

وانتقل نيمار لصفوف باريس سان جرمان الفرنسي بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في صيف 2017، ولكنه لم يستطع تكرار نجاحاته التي حققها بجوار ميسي في النادي الباريسي.

وفي مقابلة مع صحيفة “ماركا”، قال ميسي: “نحن نتمنى أن نسترجع نيمار، لقيمته كلاعب كرة قدم وداخل غرفة تبديل الملابس”.

وأضاف: “لكنني أظن أن الأمر معقد. نحن أصدقاء مقربون، وعشنا معا لحظات سعيدة وحزينة، ولكنني أرى أنه من الصعب جدا انتقاله من باريس سان جرمان”.

وأكد قائد برشلونة أنه لا يتوقع أن يترك سان جرمان نجمه البرازيلي يرحل ببساطة.

وكثرت أنباء مؤخرا حول رغبة نيمار بالعودة لبرشلونة، وشعوره “بعدم السعادة” في باريس.